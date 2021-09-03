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Монголия изучает возможность заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

Фото: pixabay.com 3 сентября 2021, 14:30

Об этом сообщил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух/

Монголия рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), передает zakon.kz.

Об этом сообщил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

Монголия всегда уделяла внимание расширению сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. В данный момент мы изучаем возможность заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, - отметил он.

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