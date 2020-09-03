Дым или аэрозоль: эксперт рассказал о принципе нагревания табака

В системах нагревания также содержится табак.

В обществе по-прежнему сохраняются определенные заблуждения относительно систем нагревания табака как альтернативного способа потребления никотина.

Чтобы понять, в чем разница между двумя способами курения, мы обратились к Евгении Гнучих – заместителю директора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий (Краснодар). Евгения Гнучих – доктор технических наук автор докторской диссертации на тему «Научно-практическое обоснование и совершенствование технологий табачных изделий пониженной токсичности с разработкой инновационных методов комплексной оценки качества и безопасности готовой продукции» и 54 научных работ.

В настоящее время Евгения Гнучих является одним из наиболее авторитетных ученых в области исследования табака и табачных продуктов со стажем работы в этой области более 15 лет.

- Расскажите, в чем же заключается разница между сигаретами и системами нагревания табака?

- Разница во многом. Прежде всего в том, что сигарета – это табачное изделие, способ употребления которого связан с образованием табачного дыма. Температура горения табака на кончике зажженной сигареты достигает 850 градусов.

В системах нагревания также содержится табак. Конечно, он по-другому произведен и переработан, чем в сигаретах. Но главное – в системах нагревания не применяется процесс горения или тления. Температура нагревания табачной смеси не поднимается выше 300 градусов, и, соответственно, продуктов горения, пиролиза, которые образуются в табачном дыме, мы в системах нагревания не видим или видим в таком минимальном количестве, которое несравнимо с дымом от сигарет.

То есть, разница между этими продуктами в том, что в табаке нагреваемом нет процесса горения, а есть процесс нагрева, при котором образуется аэрозоль, содержащий совершенно другие концентрации веществ. Однако никотин, ради которого происходит потребление как курительных табачных изделий, так и табака нагреваемого, присутствует и в составе табачного дыма, и в аэрозоле.

- Почему для меня, как курильщика, важно отсутствие процесса горения, как это влияет на содержание дыма или аэрозоля?

- В наших исследованиях мы изучали содержание веществ в сигаретном дыме и аэрозоле табака нагреваемого. Мы определили девять веществ, содержащихся в составе табачного дыма – кроме никотина, это монооксид углерода, это карбонильные соединения, такие как формальдегид, ацетальдегид, бензпирен, бензол, бутадиен, табачные специфические нитрозамины. Так вот, содержание этих девяти токсичных веществ, которые Всемирная организация здравоохранения выделяет отдельно и призывает к контролю их количества в табачных изделиях, в дыме сигарет намного больше, чем в аэрозоле табака нагреваемого. И связано это прежде всего с температурой процесса.

- А можете простым языком объяснить, как получается, что один и тот же табак в сигаретах и системах нагревания дает различную концентрацию вредных веществ?

- Определенное количество этих токсичных веществ содержится в самом табаке, но большее их количество образуется в процессе горения. На кончике горящей сигареты – образуется температура свыше 850 градусов. Тут кроме воды и углекислого газа ничего не выделяется. Но за зоной горения начинается зона, где температура варьируется в пределах от 350 до 600 градусов. И в этой зоне идет образование наибольшего количества токсичных веществ благодаря пиросинтезу и разложению тех соединений, которые образуются при горении табака. Поэтому важен тот принцип, который используется в системах нагревания табака, когда температура не превышает 300 градусов.

- Скептики говорят, что исследования систем нагревания табака заказывают сами производители этих систем. А существуют ли независимые научные исследования этих продуктов?

- Исследования есть, есть зарубежные, есть и проведенные нашим институтом. В 2018 году мы провели большое исследование различных никотинсодержащих продуктов, в том числе нагреваемого табака. Это исследование было выполнено по заказу Евразийской экономической комиссии – не производителя этих изделий. Когда в ЕЭК начали думать о том, что этот рынок нужно регулировать и приводить никотинсодержащую продукцию к какому-то общему знаменателю, и требования к этой продукции предъявлять, был объявлен конкурс на проведение научно-исследовательской работы, и такую работу провел наш институт. Также мы как институт, получающий федеральное бюджетное финансирование, размещаем различные публикации касательно табака нагреваемого, содержанию компонентов в аэрозоле. Так что наши исследования можно считать независимыми.

Но есть и другие независимые исследования, результаты которых публикуются в зарубежной печати.

– Некоторые люди считают, что системы нагревания табака абсолютно безвредны. Так ли это?

– Это все-таки не компетенция нашего института, поскольку вред – это медицинское понятие. Мы можем лишь констатировать факт, о котором я говорила выше: содержание токсичных веществ в аэрозоле нагреваемого табака гораздо ниже, чем в дыме сигарет.

Но, тем не менее, нет абсолютно безопасных табачных или никотинсодержащих изделий.

- То есть, вывод таков – лучше вообще не начинать курить?

- Да, лучше вести здоровый образ жизни.

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