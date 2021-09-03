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Для операторов почты введут требования по переводам денег

Фото: zakon.kz / Павел Михеев 3 сентября 2021, 15:12

Также разработана программа организации внутреннего контроля.

Агентством по финансовому мониторингу разработаны требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, внутренний контроль осуществляется c целью обеспечения выполнения требований законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также поддержания эффективности системы внутреннего контроля субъектов на уровне, достаточном для управления рисками легализации ОД/ФТ; минимизации рисков легализации ОД/ФТ.

Правила внутреннего контроля являются внутренним документом субъектов либо совокупностью таких документов, которые регламентируют организационные основы работы, направленные на ПОД/ФТ и устанавливают порядок действий в целях ПОД/ФТ.

Так, правила предусматривают назначение ответственного работника, который осуществляет мониторинг за их соблюдением, а также определяются работники подразделения по организации, мониторингу реализации и соблюдению документа, в компетенцию которых входят вопросы ПОД/ФТ.

На должность ответственного должностного лица назначается лицо, имеющее высшее образование, не имеющее не снятую или не погашенную судимость за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, либо умышленных преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений.

Программа организации внутреннего контроля включают процедуры:

  • организации внутреннего контроля, включая описание функций ответственного работника и работника подразделения по ПОД/ФТ, в том числе порядка взаимодействия с другими структурными подразделениями почты при осуществлении внутреннего контроля;
  • отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращении деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом;
  • признания субъектами сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;
  • признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации ОД/ФТ, в качестве подозрительной;
  • представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, фактов отказа физическому или юридическому лицу в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган;
  • фиксирования и хранения документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента, сведения о счете и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе о подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций.
  • информирования работниками почты руководителя о ставших им известными фактах нарушения законодательства в части ПОД/ФТ, допущенных работниками;
  • оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации ОД/ФТ;
  • разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ и снижению рисков легализации ОД/ФТ;
  • классификации своих клиентов с учетом степени риска легализации ОД/ФТ.

Допускается включение субъектами в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, - говорится в документе.

Программа управления риском легализации ОД/ФТ предусматривает проведение лицом, осуществляющим операцию с клиентами, оценки риска совершения клиентом операций с деньгами или иным имуществом, связанных с легализацией ОД/ФТ с присвоением уровней риска.

Результаты оценки рисков предоставляются по требованию уполномоченного органа и органа регулятора в сфере ПОД/ФТ.

К клиентам, чей статус или чья деятельность повышают риск легализации ОД/ФТ, относятся следующие типы:

  • по деловым отношениям и почтовым переводам денег физических и юридических лиц из государств (территорий):
  • не выполняющие или недостаточно выполняющие рекомендации ФАТФ;
  • с повышенным уровнем коррупции или иной преступной деятельностью;
  • подвергнувшихся санкциям, эмбарго и аналогичным мерам, налагаемым ООН;
  • предоставляющих финансирование или поддержку террористической (экстремисткой) деятельности организации.Ссылки на перечни таких государств (территорий) по данным ООН размещаются на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа;

Также, когда клиент является:

  • иностранным публичным должностным лицом;
  • лицом, действующим в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица;лицом, являющимся членом семьи, близким родственником иностранного публичного должностного лица;
  • лицом без гражданства;
  • гражданином РК, не имеющим адреса регистрации или пребывания в РК;
  • нерезидентом;
  • некоммерческой организацией;

Кроме того, клиент считается подозрительным, когда:

  • местонахождение клиента, заявленное при государственной регистрации, не совпадает с местом фактической деятельности его органов управления;
  • деловые отношения с клиентом осуществляются при необычных обстоятельствах;
  • деятельность клиента связана с интенсивным оборотом наличных денег;
  • у сотрудников почты возникают сложности при проверке представленных клиентом сведений;
  • клиент настаивает на поспешности проведения операции;
  • клиент настаивает на нестандартных или необычно сложных схемах расчетов, использование которых отличаются от обычной практики Субъектов;
  • клиентом совершаются действия, направленные на уклонение от процедур финансового мониторинга;
  • операции клиента ранее были признаны подозрительными;

Также в этот список входят операции с деньгами или иным имуществом:

  1. осуществляемые без физического присутствия сторон;
  2. совершаемые от имени или в пользу неизвестных или несвязанных третьих лиц;
  3. связанные с анонимными банковскими счетами или с использованием анонимных, вымышленных имен, включая наличные расчеты;
  4. не имеющей очевидного экономического смысла или видимой законной цели;
  5. совершаемые клиентом с несвойственной ему частотой или на необычно крупную для данного клиента сумму;
  6. по которой имеется информация о высоком риске легализации ОД/ФТ.

Полный текст правил можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 16 сентября.

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