Талибы заявили о захвате нескольких районов в Панджшере

Сообщается о потерях с обеих сторон.

Представитель талибов заявил о захвате четырех КПП и районов в Панджшере, передает zakon.kz.

Боевики "Талибана" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) захватили несколько районов в Панджшере и четыре контрольно-пропускных пункта, сообщил РИА Новости представитель движения Забиулла Муджахид.

Более 30 бойцов сил сопротивления убиты, среди них три командира, - сказал он.

Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.После провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Афганистана Ахмадом Масудом "Талибан" начал военную операцию. О потерях сообщали обе стороны.

Позже СМИ сообщили, ссылаясь на данные энергетиков, что Панджшер обесточен после разрушения опор ЛЭП в результате боевых действий.

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