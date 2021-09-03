Взрывы в Таразе: стало известно о состоянии пострадавших 

Состояние одного из пострадавших остается крайне тяжелым.

Пострадавшие при взрыве на складе боеприпасов 26 августа в Байзакском районе находятся на лечении в городской многопрофильной больнице Тараза, сообщает zakon.kz.

Пациенты были госпитализированы с различными видами травм.

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Среди всех поступивших, в тяжелом состоянии пациент Ерлан Қырғызалиев, имеющий 85,0% площади поражения. Состояние пациента остается крайне тяжелым. Тяжесть состояния обусловлена наличием полиорганной недостаточности и интоксикацией на фоне сочетанной травмы. Пострадавший находится в реанимации на специальной противоожоговой функциональной кровати "Клинитрон", применяющейся как метод лечения для облегчения состояния пациента, ускорения процесса заживления пораженных тканей. Дыхание обеспечивается на продленной ИВЛ, проводится все необходимое специальное лечение с проведением гемофильтрации с компонентом ультрафильтрации, - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

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27 августа проведена телеконсультация с Национальным координационным центром экстренной медицины по оказанию медицинской помощи.

Утром 28 августа из Алматы прибыла мобильная бригада медицинской авиации НКЦЭМ (реаниматолог, комбустиолог, травматолог) - проводимая тактика лечения не вызывала сомнений.

По его словам, ежедневно проводятся телеконсультации с момента поступления пострадавшего.

Утром 2 сентября проведен очередной сеанс телемедицины с ситуационным центром НКЦЭМ и Научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии (НИИТО) с участием д.м.н. Б.К. Жаркинбаева, д.м.н. Г.Р. Агыбаева. С проводимым лечением специалисты согласны, рекомендовано продолжить лечение, транспортировка пациента в столичную клинику в связи с тяжестью состояния невозможна.

В 23:00 2 сентября из столицы прибыли по линии санитарной авиации заведующий отделением комбустиологии городской больницы №1 Кутлятов П.В., врач анестезиолог-реаниматолог Уразалинов В.О. Проведен консилиум, определена дальнейшая тактика лечения, кроме этого, специалисты встретились с родственниками.

Утром 3 сентября был проведен осмотр специалистами санавиации, назначено дополнительное лечение.

За период пребывания пациента в стационаре проведено 7 телеконсультаций, три прилета специалистов по линии санитарной авиации. Вопрос лечения находится на ежедневном контроле министра здравоохранения и акима области, - сказал Калиев.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов. По последним данным, погибли 15 человек.

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