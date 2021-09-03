Как будут проверять работников и работодателя по вакцинации

Контроль за ограничением допуска на работу планируется осуществлять с сентября.

Как будут проверять работодателя и работников на статус вакцинации после 15 августа 2021 года. Такой вопрос задали министру здравоохранения на сайте "электронного правительства", сообщает zakon.kz.

Кроме того, были заданы вопросы: кто должен быть в составе мониторинговой группы, какие официальные письменные документы должны предъявить работодателю для проведения проверки; какую информацию должен предоставить работодатель с учетом запретов по нераспространению персональных данных работников; в какие сроки должен предоставить работодатель информацию проверяющим; какие документы должны предоставить проверяющие по завершении проверок.

Как следует из ответа Минздрава, контроль за ограничением допуска на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19, а также выборочные проверки планируется осуществлять с сентября этого года.

Следует отметить, что преимущественная категория лиц, к которым предъявляется ограничение, это работники организаций, деятельность которых связана с оказанием услуг и обслуживанием населения. Мониторинг соблюдения требований будет осуществляться мониторинговыми группами в ходе рейдовых мероприятий. В целях контроля ограничения допуска на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19, работодатель предоставляет список сотрудников, с указанием статуса вакцинации, у невакцинированных наличие справки о ПЦР-тестировании, медицинского противопоказания (без уточнения диагноза), - говорится в ответе.

Поясняется, что в состав мониторинговых групп входят представители местных исполнительных органов, департамента полиции и представители общественности. Местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы, определяет ответственное должностное лицо структурного подразделения, ответственного за деятельность мониторинговых групп.

Персональный состав мониторинговых групп публикуется местным исполнительным органом района (города областного значения) на своем интернет-ресурсе до начала рейдовых мероприятий.

Согласно действующего алгоритма деятельность мониторинговых групп фиксируется на платформе InfoKazakhstan. Осуществляется предварительная регистрация мониторинга, с указанием сведений проверяемого субъекта (объекта) предпринимательства, сроки проведения и основания мониторинга и иные сведения. При посещении объекта предпринимательства представители мониторинговой группы предоставляют субъекту предпринимательства либо его представителю акт о назначении мониторинга, что позволяет субъекту предпринимательства удостовериться о предварительной регистрации мониторинга объекта, - отметили в Минздраве.

По завершению мониторинга информация о его результатах вносится в электронной платформе InfoKazakhstan путем ввода соответствующих реквизитов. Субъекту мониторинга разъясняется возможность удостовериться о предварительной регистрации мониторинга на электронной платформе InfoKazakhstan по уникальному номеру акта о назначении мониторинга или QR-коду.

В Казахстане срок обязательной вакцинации двумя компонентами истек 1 сентября 2021 года. Согласно постановлению главного санврача, до 10 августа 2021 года нужно было завершить проведение профилактических прививок первым компонентом, а до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19. Ранее этот срок был установлен до 15 августа. Непривитых сотрудников, не имеющих противопоказаний, ПЦР-справки, не должны пускать на работу, в противном случае работодателей могут оштрафовать.

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