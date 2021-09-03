В Казахстане началась внезапная проверка боеготовности

Войскам отданы распоряжения на переброску в другие регионы страны.

Ряд воинских частей региональных командований, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил Казахстана подняты по тревоге для проверки боеготовности, сообщает zakon.kz.

По данным оборонного ведомства, войскам отданы распоряжения на переброску в другие регионы страны.

Военнослужащие с боевой техникой перемещаются на большие расстояния железнодорожными эшелонами, военно-транспортной авиацией. Кроме того, в учебных целях спланировано привлечение самолетов авиакомпаний гражданской авиации для переброски личного состава.

Местным органам военного управления даны указания осуществить призыв отдельных военнообязанных из запаса.

Определенному количеству граждан вручены повестки, в соответствии с которыми они должны прибыть на сборные пункты для укомплектования воинских частей. Этим проверяются возможности по мобилизации военно-обученного резерва, - отметили в МО.

После прибытия в указанные районы, войска выполнят учебно-боевые задачи, содержание которых будет доведено до них дополнительно.

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