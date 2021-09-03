Паратаэквондист Нурлан Домбаев не смог пробиться в финал Паралимпиады-2020

У казахстанца еще остаются шансы, чтобы заработать медаль бронзового достоинства.

Казахстанский спортсмен проиграл в полуфинале в весовой категории до 75 килограммов, передает zakon.kz.

Нурлан Домбаев уступил за выход в финал Махди Поурранамадгоураби из Ирана – 6:24, сообщает olimpics.com. Несмотря на проигрыш, у казахстанца еще остаются шансы, чтобы заработать медаль бронзового достоинства.

Встреча за 3 место пройдет сегодня, и начнется в 17.45 по времени Нур-Султана. Соперник определится после завершения схватки между Хуаном Саморано (Аргентина) и Шунсуке Кудо (Япония).

Куандык Шынасилов

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