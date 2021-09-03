В правила совершения действий для нотариусов внесли изменения

Изменения связаны в том числе с внесенными поправками в Земельный кодекс РК.

Министр юстиции РК приказом от 27 августа 2021 года внес изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает zakon.kz.

В частности, говорится, что если брачным договором между супругами не установлен режим раздельной собственности, то не подлежат нотариальному удостоверению:

договоры по приобретению жилищ, в случае если один из супругов является временно пребывающим в Казахстане иностранцем;

договоры по приобретению земельных участков, в случае если один из супругов является лицом, не имеющим право на приобретение такого земельного участка.

Также изменен пункт о том, когда нотариус не удостоверяет отчуждение:

земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства, крестьянского или фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, для лесоразведения, садоводства, и дачного строительства, иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам; земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам; земельных участков, предназначенных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, для садоводства и дачного строительства, негосударственным юридическим лицам; права постоянного землепользования иностранным землепользователям; права землепользования, принадлежащего государственным землепользователям, кроме случаев отчуждения права землепользования либо его залога, связанного с отчуждением либо залогом недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, за исключением расположенного на землях особо охраняемых природных территорий.

Как сообщается, изменения приняты в связи с внесенными поправками в Земельный кодекс РК.

Приказ вводится в действие с 13 сентября 2021 года.

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