Куда чаще всего пытаются пройти нарушители с "красным" статусом в Алматы

В объекты общественного питания пытались пройти 434 человека.

За прошедшие две недели в Алматы выявили 1445 нарушителей карантина с "красным" и 47 с "желтым" статусами. Они хотели пройти в кафе, салоны красоты, кинотеатры, торговые центры. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

В Алматы чаще всего зараженные пытаются пройти на объекты общественного питания, на эти объекты не попало 434 человека. В торгово-развлекательные центры не вошел 351 человек. На рынках система Ashyq зарегистрировала 117 нарушителей, в ТЦ не попало 115 человек.

За эти нарушения только за прошедшую неделю наложены штрафы в размере 30 МРП на 289 жителей города. Тех, у кого продолжается заболевание, у них идет этап реабилитации, больных людей, мы не штрафуем. После того, как они выходят на работу или же полностью выздоровели, за нарушение они подвергаются административному штрафу, - рассказал главный санитарный врач мегаполиса.

За прошедшее время штрафы за нарушение карантина были наложены на 800 жителей Алматы. Они пытались пройти в компьютерные клубы, Спа-центры, кинотеатры (40 человек), театры и филармонии (20 человек), в аэропорт (37 человек), в ЦОНы (57 жителей), в банки, "Казпочту", гостиницы, салоны красоты.

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