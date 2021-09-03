В Кызылординской области на основе Послания будет принята программа регионального развития

Аким области дала ряд поручений.

Под председательством акима области Гульшары Абдыкаликовой состоялось совещание, на котором определены задачи, вытекающие из Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Единство народа и системные реформы - Прочная основа процветания страны".

В совещании приняли участие соответствующие заместители акима, руководители управлений, отраслевых департаментов, в селекторном режиме акимы города Кызылорды и районов.

Глава региона остановилась на стратегии дальнейшего развития экономики региона.

Глава государства озвучил инициативы, направленные на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, повышение эффективности системы здравоохранения, охват качественным образованием, совершенствование региональной политики, защиту прав человека. Таким образом, определены 5 инициатив по повышению благосостояния казахстанцев. По всем направлениям, озвученным в Послании, в области будут приняты и реализованы конкретные меры, - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что "Поэтапная политическая модернизация - одна из главных задач стратегического курса нашего государства". С докладом по данному направлению выступил секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов. В соответствии с поручением главы государства по обновлению планов развития регионов в соответствии с утвержденными общенациональными задачами и упрощению бюджетных процессов, минимизации бюрократии, а также применению цифровых подходов при планировании и исполнении бюджета, внедрению блочного бюджета с повышением ответственности администраторов бюджетных программ выступил руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Нургали Кордабай.

В Послании подчеркивается необходимость нового импульса в сфере недропользования, особенно в геологоразведке и комплексном изучении недр, создания открытой цифровой базы данных геологической информации и ее доступности для инвесторов. О предстоящих инвестиционных возможностях региона рассказал руководитель областного управления индустриально-инновационного развития Ринат Султангереев.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова поручила мобильно вести работу с соответствующим министерством по геологоразведке и комплексному изучению недр.

В Послании президента отмечено, что имеется огромный потенциал в сфере сельского хозяйства Казахстана. Но в сфере АПК накопилось немало проблем. Прежде всего, это неэффективное ценообразование и распределение продовольственных товаров. Об аграрном потенциале области и четкой системной работе по выполнению задач, вытекающих из Послания, доложил руководитель Управления сельского хозяйства области Талгат Дуйсебаев.

Аким области дала ряд поручений, касающихся сферы сельского хозяйства.

Необходимо принять диверсификационные меры в сфере сельского хозяйства с учетом баланса обеспеченности производством продуктов питания. В сфере животноводства, поскольку большая часть производимой продукции приходится на личные подсобные хозяйства, ставится задача организовать легализацию обеспечения их необходимыми пастбищными угодьями и активизировать работу по вовлечению личных подсобных хозяйств в кооперацию в рамках развития кооперации в сельских населенных пунктах. Поручаю изучить опыт Жамбылской области по реализации пилотного проекта "От поля до прилавка" и принять меры по внедрению в регионе. Также стоит необходимость широкого внедрения водосберегающих технологий для орошаемого водоснабжения, - сказала Гульшара Абдыкаликова.

Аким области также поручила найти инвестора для формирования оптово-распределительного центра, до конца сентября полностью рассмотреть правила субсидирования и направить в центральные исполнительные органы соответствующие предложения по системным проблемам для внесения изменений, провести своевременные закупочные интервенции через специализированное учреждение регионального стабилизационного фонда в целях стабилизации цен на основные социально значимые продовольственные товары.

Главой государства принято решение о продлении срока действия программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" до 2022 года. Также поручено нагрузку на фонд оплаты труда сделать более понятной и простой. Это особенно ощутимо для микро- и малого предпринимательства. В этой связи в Послании предложено внедрить для такого бизнеса единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%. Директор Палаты предпринимателей Кызылординской области Галымбек Жаксылыков остановился на ходе реализации этих задач.

Немаловажная роль представителей гражданского общества в реализации проектов по обеспечению максимальной поддержки экономической и политической позиции женщин в обществе, актуализации концепции "Слышащего государства", озвученной в Послании. В этой связи о дальнейших планах и предложениях рассказала председатель Ассоциации "Объединение юридических лиц" Гражданский альянс" Анар Изден.

В завершение аким области отметила, что в Послании главы государства даны рациональные предложения и конкретные поручения.

Президент страны поручил правительству в кратчайшие сроки разработать и утвердить Национальный план. В рамках этого документа должен быть разработан план регионального развития Кызылординской области. Данный документ должен быть принят до октября текущего года. Вместе с тем акимам города Кызылорда и районов необходимо принять новые индивидуальные программы развития. Через программу регионального развития, которая будет принята на основе Послания, мы определим наши задачи и будем работать над реализацией конкретных планов, - сказала Гульшара Абдыкаликова.

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