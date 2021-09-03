Ночью временно ограничат движение на одном из перекрестков Алматы

В Алматы на ночь ограничат движение по перекрестку улиц Сатпаева и Наурызбай батыра.

Ночью, с 4 на 5 сентября, в Алматы перекроют движение транспорта на пересечении улиц Сатпаева и Наурызбай батыра, передает zakon.kz.

С 20:00 4 сентября до 12:00 5 сентября 2021 года в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Сатпаева и Наурызбай батыра в восточном направлении, – сообщают в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как добавили в компании, временные ограничения связаны с проведением аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка, – обратились к горожанам в компании.

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