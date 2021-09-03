Пять острых вопросов после вакцинации - мнение эксперта

Люди с хроническими заболеваниями болеют новой коронавирусной инфекцией значительно тяжелее.

После сделанной прививки от коронавируса у многих остаются вопросы. Почему некоторые болеют сразу после прививки, что делать тем, у кого медотвод, а использование нескольких препаратов разных производителей усилит иммунный ответ или необязательно? На эти и другие вопросы, заданные passion.ru, ответила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и профилактики тяжелых осложнений в случае повторного инфицирования Мария Петина, сообщает zakon.kz.

1. Есть ли смысл ставить несколько прививок от коронавируса? Например, российский препарат и производителей других стран (для поездки за границу)?

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выделяют "рутинную" и "экстренную" вакцинацию. В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией проводят "экстренную" вакцинацию (до достижения уровня коллективного иммунитета не менее 60% от численности взрослого населения).

"Экстренная" вакцинация необходима через 6 месяцев после перенесенного заболевания или спустя 6 месяцев после первичной вакцинации. Комбинировать препараты для вакцинации и ревакцинации можно согласно инструкции производителя по медицинскому применению продукта, а вот уменьшать интервал между вакцинами менее 6 месяцев не рекомендуется, поскольку это негативно повлияет на работу иммунной системы.

2. Через какое время после прививки есть смысл сдавать анализ на антитела? И нужно ли это делать? И, главное, какая нижняя граница антител, референсное значение?

Производители вакцин рекомендуют проводить анализ на антитела не ранее чем через 42 дня после первой вакцины (при двукратной вакцинации). С 5 июля 2021 года Росздравнадзор рекомендует предоставлять лабораториям измеренное значение количественных антител к COVID-19 в единых международных единицах измерения BAU/мл. Это необходимо для прослеживания результатов исследования к международному стандарту ВОЗ. Минимальное значение антител зависит от лаборатории, проводящей тестирование.

Защитный уровень антител, надежно предсказывающий профилактическую эффективность вакцины, пока не определен. Ведутся работы по установлению такого параметра, однако, пока на стадии исследований.

Эффективность вакцины варьируется в зависимости от производителя, но не достигает 100%. Вакцина защищает человека от тяжелого течения заболевания. Вместе с тем после вакцинации необходимо соблюдать санитарные правила, такие как социальная дистанция, мытье рук, использование масок в помещении.

3. Что делать людям с хроническими заболеваниями, например, онкологическими, сахарным диабетом, аллергикам, гипертоникам? Как им защитить себя от тяжелого течения заболевания при заражении?

Известно, что люди с хроническими заболеваниями болеют новой коронавирусной инфекцией значительно тяжелее. Поэтому при стабилизации сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета, патологии почек или дыхательной системы, следует проводить вакцинопрофилактику. Лечащий врач рекомендует вакцину, необходимые обследования до и после вакцинации.

Пациентам с онкозаболеваниями следует придерживаться рекомендации специалиста. Пациентам с сезонной аллергией проводят вакцинацию вне сезона цветения, рекомендуют премедикацию (введение препаратов, снижающих возможность аллергической реакции) перед прививкой. Если аллергия на компоненты вакцины, вакцинопрофилактика противопоказана. Для защиты таких людей создается коллективный иммунитет.

4. Когда стоит прививаться беременным женщинам? В каком триместре?

Беременные тяжело переносят вирусные заболевания, в том числе коронавирус. Вакцинация проводится в III триместре при отсутствии противопоказаний.

5. Как можно объяснить заболеваемость COVID-19 после первой порции вакцины? И в случае подтвержденного вируса вторую прививку уже нет смысла делать?

Вакцина формирует у людей иммунный ответ, а не активное заболевание, таким образом, следствием вакцинации против COVID-19 не может быть положительный результат ПЦР-теста, антигенного теста или заболевание новой коронавирусной инфекцией.

После вакцинации отмечается "ослабление" иммунной системы, ее "перестройка" на выработку антител. Поэтому после вакцинации особенно важно соблюдать санитарные правила, избегать большого скопления людей, ограничить физическую нагрузку и алкоголь.

Следует отметить, что вакцинация проводится при отсутствии острых/обострении хронических заболеваний. Чтобы исключить вакцинацию от COVID-19, когда вирус уже попал в организм человека, проводят антигенный тест в день постановки прививки.

Если человек все-таки заболел после первого этапа вакцинации, второй этап уже не проводится. В этом случае формируется естественный (приобретенный) иммунитет.

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