Курсы валют на выходные дни

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,3-426,7 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,91, снизившись сразу на 1,33 тенге, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля на дневных торгах составил 5,8350 тенге (-0,0155), объем торгов 103,5 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-427,1 тенге, евро – 505,3-507,3 тенге, рос. рубль - 5,82-5,87 тенге.

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