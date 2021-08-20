Новый Алматинский Арбат с высоты птичьего полета

Расположился он недалеко от вокзала Алматы I.

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Сегодня мы решили показать вам Новый Алматинский Арбат. Расположился он недалеко от вокзала Алматы I. Несмотря на то, что это место для прогулок появилось совсем недавно, оно уже успело стать популярным у людей разных возрастов.

Местоположение: город Алматы, Турксибский район, улица Тлеуберды Сауранбаева.

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