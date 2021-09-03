Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента 

Прогноз погоды на 4-6 сентября.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 4-6 сентября в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

4 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 28-30 тепла.5 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.6 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 24-26 тепла.

Алматы

4 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.5 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.6 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла.

Шымкент

4 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 34-36 тепла.5-6 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 36-38 тепла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!