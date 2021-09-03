Студентам каких стран разрешат въезд в Казахстан

Об этом говорится в новом постановлении.

Иностранным студентам разрешат въезжать в Казахстан при наличии паспорта вакцинации и отрицательного результата тестирования на COVID-19, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача от 3 сентября.

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Согласно документу, въезд на территорию Казахстана разрешен иностранным студентам при наличии:

вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом/сертификатом/справкой вакцинации, выданной уполномоченным органом Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана и Молдовы:

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.

На время нахождения студентов в изоляции на 14-дневном карантине, проживающих в интернатах и общежитиях, не допускается выезд к местам постоянного проживания или иные места, - говорится в документе.

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