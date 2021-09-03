Студентам каких стран разрешат въезд в Казахстан

Приложение zakon.kz
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Об этом говорится в новом постановлении.
Иностранным студентам разрешат въезжать в Казахстан при наличии паспорта вакцинации и отрицательного результата тестирования на COVID-19, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача от 3 сентября.
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Согласно документу, въезд на территорию Казахстана разрешен иностранным студентам при наличии:
На время нахождения студентов в изоляции на 14-дневном карантине, проживающих в интернатах и общежитиях, не допускается выезд к местам постоянного проживания или иные места, - говорится в документе.
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