В Кызылорде конфисковали BMW за долги по налогам

1 384,5 тыс. тенге

Автомашину кызылординца BMW -745i с налоговым долгом более 1 миллиона тенге передали на штрафстоянку. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Сотрудники Управления государственных доходов Кызылорды совместно с сотрудниками Управления административной полиции и региональной палаты частных судебных исполнителей 3 сентября 2021 года провели рейд.

При проведении рейдов по выявлению и постановке на специальную штрафную стоянку автомобилей, имеющих задолженность по налогам на транспортные средства, был остановлен автомобиль марки BMW 745i за задолженность по налогу с 2017 по 2020 годы. Автомашина была изъята на общую сумму задолженности по транспортному налогу - 1 384,5 тыс. тенге, - сообщили в КГД.

Владелец до погашения задолженности передал машину на специализированную штраф стоянку полиции. Его обязали погасить задолженность по налогу на транспорт.

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