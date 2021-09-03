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Казахстан признает паспорта вакцинации семи стран

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 3 сентября 2021, 18:01

Об этом говорится в новом постановлении главного санврача Казахстана.

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов внес изменения в постановление "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения" от 11 июня 2021 года № 28, сообщает zakon.kz.

Признать действительными на территории Казахстана паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы и Турции, - говорится в документе.

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