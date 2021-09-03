Причиной эвакуации жильцов пятиэтажки в Экибастузе стала стиральная машина

Стиральная машина стала причиной эвакуации жильцов подъезда пятиэтажки в Экибастузе.

Стиральная машина стала причиной эвакуации жильцов подъезда пятиэтажки в Экибастузе. Пожар произошел в закрытой квартире, передает zakon.kz.

В ДЧС Павлодарской области сообщили, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. В полдень 3 сентября поступило сообщение на пульт 102 о задымлении в жилом доме по улице Момышулы.

По словам ДЧС, прибывшие на место происшествия пожарные установили, что дым шел из запертой квартиры. Когда спасатели оказались внутри жилища, стало понятно, что людей в квартире нет и возгорание произошло в ванной комнате: горели стиральная машина и домашние вещи. Сотрудники оперативно потушили пожар.

Заметив задымление, старшина гражданской защиты Жаксылык Амирханов пошел на разведку в соседнюю квартиру, расположенную выше.

К нему подошла пожилая женщина и рассказала, что в квартире находится ее семилетний внук. Амирханов взял ключи от квартиры, вынес из нее ребенка и передал бабушке. Ребенок в медицинской помощи не нуждался. До прибытия пожарных из квартир самостоятельно вышли пять жильцов, - сообщили в департаменте.

Пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются. пресс-служба ДЧС Павлодарской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!