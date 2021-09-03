Гроза, град и шквал ожидаются в Казахстане

Штормовые предупреждения объявлены в девяти областях.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 4 сентября, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области ночью на большей части, днем на севере, северо-востоке области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, северо-западе области, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Актобе ожидается гроза. Днем ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юго-западе, севере Акмолинской области ожидается юго-восточный, южный ветер, порывы 15-20 м/с.

4-6 сентября на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный, порывы 18 м/с.

Ночью на севере и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 17-22, днем на севере области 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 17-22 м/с.

На севере в Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, на западе, в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Уральске ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный ночью на юго-западе 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

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