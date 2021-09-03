Сборная Казахстана по футзалу объявила состав на Чемпионат мира

Опубликован список казахстанской делегации.

12 сентября в Литве стартует мировое первенство по футзалу, передает zakon.kz.

На Чемпионат мира собираются 24 лучшие сборные, которые разбиты на 6 подгрупп, представляющие разные континенты, сообщает fifa.org.

Международная федерация футбола (FIFA) за 10 дней до турнира предоставила общественности состав команд, которые прибудут на этот турнир.

Список казахстанской делегации.

1. Рауан Атантаев – вратарь2. Игита – вратарь3. Тайнан – нападающий4. Нурбек Карагулов - нападающий5. Даурен Нургожин - защитник6. Агадиль Мадьяров - защитник7. Азат Валиуллин - нападающий8. Быржан Оразов – защитник9. Альберт Акбаликов - нападающий10. Чингиз Есенаманов - нападающий11. Арнольд Кнауб - нападающий12. Даурен Турсагулов - нападающий13. Жомарт Токаев - нападающий14. Дуглас - защитник15. Болат Сарбасов - защитник16. Нарун Сериков – вратарь Главный тренер – Пауло РикардоПомощник гл.тренера – Сергей Коридзе

Расписание игр сборной Казахстана:12 сентября: Казахстан – Коста-Рика15 сентября: Литва – Казахстан18 сентября: Венесуэла - Казахстан

Куандык Шынасилов

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