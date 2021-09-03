Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Главный санврач страны поручил провести санитарно-профилактические мероприятия по гриппу и ОРВИ.

Ерлан Киясов подписал постановление №39 от 03.09.2021 года "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидсезон 2021-2022 гг.", передает zakon.kz.

Чтобы не допустить распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций среди населения Республики Казахстан, акимам областей и городов поручено обеспечить:

готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 15 сентября т.г. и требуемый уровень охвата населения;

соблюдение социальной дистанции, потоков прививаемых, использование масок, наличие антисептиков в прививочных пунктах и иных мер профилактики коронавирусной инфекции;

провести активную разъяснительную работу с крупными работодателями по охвату вакцинацией против гриппа работников предприятий за счет средств работодателей.

Руководители территориальных департаментов, согласно документу, должны обеспечить:

учет случаев ОРВИ, гриппа и их осложнений (пневмонии), а также летальных случаев, связанных с ними, с лабораторным изучением биоматериала на грипп и ОРВИ;

с 15 сентября ежедневный мониторинг иммунизации населения против гриппа по возрастам, категориям групп риска;

с 1 октября ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии), а также летальности от них, за заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди вакцинированных против гриппа, среди беременных и детей до одного года по территориям, возрастам и группам риска;

введение ограничительных мероприятий на территориях при превышении еженедельных контрольных уровней заболеваемости или росте показателей заболеваемости ОРВИ, гриппом в сравнении с предыдущей неделей от 1,5 и более раз;

информирование местных исполнительных органов об эпидемической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и их осложнений (пневмонии) и летальности от них, активности циркулирующих типов вируса в регионе и необходимых мерах профилактики и борьбы с гриппом и ОРВИ;

провести активную разъяснительную работу с крупными работодателями по охвату вакцинацией против гриппа работников предприятий за счет средств работодателей.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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