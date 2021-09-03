На севере Каспийского моря танкер сел на мель

Движение по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу не приостанавливалось.

В ГУ МЧС по Астраханской области рассказали о том, что экипаж не пострадал, передает zakon.kz.

Судовой экипаж - 12 человек, пострадавших нет, запас еды (воды) на 14 суток. Повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет. Организовано взаимодействие с МСКЦ, администрацией морского порта "Астрахань", — говорится в заявлении ведомства, - пишет RT.

В МЧС отметили, что движение по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу не приостанавливалось.

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