Пропавшая больше недели назад в Алматинской области девушка найдена

Найдена живой и здоровой.

17-летняя девушка находилась в розыске с 25 августа 2021 года, передает zakon.kz.

На поиски без вести пропавшей были ориентированы все полицейские подразделения района, включая Алматы. С целью розыска 17-летней девушки полицейские проводили поисковые мероприятия несколькими группами в различных направлениях, - рассказали в пресс-службе ДП региона.

В результате оперативно принятых мер сотрудники полиции Ескельдинского РОП установили местонахождение пропавшего подростка. Несовершеннолетнюю девушку сотрудники полиции нашли в Алматы.

Найденная живой и здоровой девушка передана родителям. В свою очередь стражи порядка поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных жителей за содействие в поиске пропавшей, - резюмируется в сообщении.

По данным областной полиции, Сизикова Ирина, проживающая в поселке Карабулак, ушла из дома утром 25 августа.

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