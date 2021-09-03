Ногаев: Руководители всех уровней будут ответственны за исполнение поручений Президента

В Минэнерго обсудили актуальные вопросы, касающиеся топливно-энергетического комплекса.

В ходе аппаратного совещания министр энергетики Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений руководителям структурных подразделений по реализации мер, озвученных в Послании Президента, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МЭ РК, в своем Послании от 1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил актуальные вопросы, касающиеся топливно-энергетического комплекса.

В частности, Президент поручил:

приступить к реализации строительства парогазовой установки на площадке Алматинской ТЭЦ-2, модернизации ТЭЦ-3 и расширению ТЭЦ-1;

ввести в строй 1000 МВт новых генерирующих мощностей в южном регионе;

реконструировать кабельные сети в Алматы и Алматинской области;

совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны ввести в строй около 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики;

в среднесрочной перспективе газифицировать и перевести на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов;

для улучшения ситуации с газоснабжением западных регионов уже в этом году начать реализацию трех проектов. Это возведение газоперерабатывающего завода на Кашагане, строительство лупинга магистрального газопровода "Макат-Северный Кавказ", модернизация магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен";

изучить возможность развития безопасной и экологичной атомной энергетики, а также "зеленой" водородной энергетики.

Как отметил Президент в своем Послании, благодаря дальновидной политике Елбасы мы построили новое государство, заложили прочный фундамент для развития и вышли на путь устойчивого прогресса, - сказал Нурлан Ногаев. - Для реализации задач, отраженных в Послании Президента, руководители всех структурных подразделений должны приложить максимум усилий. Меры, отраженные в этом документе, окажут большой мультипликативный эффект не только на топливно-энергетический комплекс, но и на экономику страны. Министерством энергетики уже направлены предложения в Общенациональный план по реализации Послания главы государства. Руководители всех уровней будут нести личную ответственность за исполнение поручений Президента. Данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства.

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