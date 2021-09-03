Девочку изнасиловали в собственной квартире в центре Актобе

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Мужчина надругался над ребенком и сбежал.
Восьмилетняя девочка была одна дома и сама открыла дверь злоумышленнику, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Как уточняется, мужчина надругался над ребенком и сбежал. Полицию вызвали соседи, которые услышали подозрительный шум. Территорию вокруг многоэтажки оцепили. Спустя несколько часов стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Другие подробности страшного преступления в интересах следствия не сообщаются.
Начато досудебное расследование по статье 120 части 4 УК РК. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции, - сказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
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