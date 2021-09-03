Ударивший ребенка в целях "воспитания" в Алматы принес извинения

Приложение zakon.kz
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Извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом.
55-летний мужчина, который ударил 10-летнего мальчика у подъезда, решил извиниться официально, передает zakon.kz.
Он решил принести извинения публично. Отмечу, что извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом, - написал в Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Сообщалось, что мужчина оказался недоволен тем, что мальчик не пропустил его в подъезд, прежде чем выйти. Видео удара попало в социальные сети.
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