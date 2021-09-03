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Ударивший ребенка в целях "воспитания" в Алматы принес извинения

Фото: скриншот 3 сентября 2021, 23:08

Извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом.

55-летний мужчина, который ударил 10-летнего мальчика у подъезда, решил извиниться официально, передает zakon.kz.

Он решил принести извинения публично. Отмечу, что извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом, - написал в Instagram заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Сообщалось, что мужчина оказался недоволен тем, что мальчик не пропустил его в подъезд, прежде чем выйти. Видео удара попало в социальные сети.

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