Ксения Собчак рассказала о том, как устраивает "разнос" своим сотрудникам

В конце июля Собчак вошла в рейтинг 50 самых успешных российских звезд по версии Forbes.

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак в интервью актрисе Ирине Безруковой рассказала о том, как устраивает "разносы" своим сотрудникам. В она также описала, как штрафует их за ошибки в работе, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

В ходе беседы Собчак заметила, что у Безруковой не работал наушник. Телеведущая обратила внимание на ее спокойствие и заявила, что сама в аналогичной ситуации повела бы себя совершенно иначе.

Вот если бы я приехала к себе на съемку и у меня бы такое не работало, здесь бы уже мало бы не показалось. Штрафы, разбор, почему так, кто исполнительный продюсер, почему не проверили, - поделилась Собчак.

Она также добавила, что члены ее съемочной команды должны приезжать на площадку за час, проверять работу оборудования и заменять его на новое в случае необходимости. Телеведущая назвала свою систему жесткой и подчеркнула, что много требует не только от других, но и от себя.

В качестве примера Собчак рассказала о том, как устроила "разнос" оператору за то, что у него стерлось десять минут с флешки.

Я сажусь, я прям жестко: "Как так? Почему? Почему не перепроверил? Почему не понял, что флешка битая? Почему никому не сказал?" - рассказала ведущая и добавила, что не прощает такие вещи.

В конце июля Собчак вошла в рейтинг 50 самых успешных российских звезд по версии Forbes. Утверждалось, что за год она заработала более 4,7 миллиона долларов. При этом большую часть доходов ей принесла реклама в соцсетях.

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