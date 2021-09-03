Рыбакина завершила выступление в одиночном турнире US OPEN

Большой преградой для казахстанки стала Симона Халеп.

Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина не сумела преодолеть барьер третьего круга в Нью-Йорке, передает zakon.kz.

Большой преградой стала румынка Симона Халеп, 12 сеяная американского первенства. Казахстанская теннисистка достойно провела этот матч, сопротивлялась, как могла, в двух партиях даже вела в счете 3:0.

Но все же опыт и мастерство экс-первого номера мирового рейтинга сказалось в итоге - 7:6, 4:6, 6:3. И Симона Халеп идет дальше, а Елена Рыбакина покажет себя уже в парных играх.

Куандык Шынасилов

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