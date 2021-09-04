Около четырех месяцев мужчину держали в рабстве в Туркестанской области

По прибытии на место у него отобрали документы, а про обещанную заработную плату работодатель и не вспоминал.

На одном из пастбищ насильно удерживали мужчину. Его вывезли туда обманом и несколько месяцев заставляли работать, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В трудовом рабстве Сергей Манько пробыл почти четыре месяца. До этого работал в бюро ритуальных услуг, потом стал вольнонаемным, и один из клиентов предложил подзаработать на стройке. Обещал платить 70 тыс. тенге ежемесячно. Вот только ехать надо было в соседний регион.

Он меня заставляет: "Давай, паси!". Я по степям бегаю за этой отарой, как чабан без лошади, ногами. Хорошо, я бывший спортсмен, у меня ноги крепкие, - утверждает сбежавший из рабства Манько.

По прибытии на место у него отобрали документы, а про обещанную заработную плату работодатель и не вспоминал. Мужчина долго обдумывал план побега и решился на него ранним утром, пока надзиратель спал.

Убежал, утром встал небритый, в таком состоянии. Он сделал меня бесплатным рабом, он психолог, говорит что ты будешь у меня работать постоянно бесплатно, - рассказал Манько.

Мужчине удалось добраться до Шымкента и попросить помощи у общественной организации, где ему предоставили убежище. К сожалению, он не единственная жертва трудового рабства.

С марта месяца есть увеличение по эксплуатации, это в основном иностранные граждане Узбекистана, что у них отобрали документы, не платят зарплату, - отметил координатор проекта по предотвращению торговли общественной организации "Сана сезім" Раушан Худайшукурова.

В прошлом году в стране был зарегистрирован 141 факт трудового рабства. За восемь месяцев этого года пострадали уже 132 человека. В общественной организации говорят, что не все дела доходят до судов. Некоторые жертвы примиряются со своими обидчиками, и тем все сходит с рук. Сергею помогут грамотно написать заявление в полицию и нанять юриста, чтобы виновные не ушли от ответственности.

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