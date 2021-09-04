Почему с возрастом труднее подбирать слова - исследование

В исследовании участвовали люди в возрасте от 20 до 35 лет и от 60 до 70 лет.

Исследователи из Лейпцигского университета совместно с Институтом когнитивных исследований сумели дать ответ на этот вопрос. Согласно выводам ученых, связи в нейронных сетях человека с возрастом меняются, делая их менее эффективными, передает zakon.kz.

Для исследования подобрали две группы: молодые испытуемые в возрасте от 20 до 35 лет и участники, которым было от 60 до 70 лет. Все испытуемые должны были назвать слова из определенных категорий, лежа при этом в сканере МРТ. Например, названия животных или металлов, - пишет "Ридус".

В результате стало понятно, что обе возрастные группы одинаково хорошо способны вспоминать слова, однако младшие участники оказались быстрее. Сканер МРТ показал, что причиной является разница в мозговой активности между старшими и младшими испытуемыми.

Сканирование продемонстрировало более интенсивный обмен внутри двух решающих сетей, показав, что не только сами языковые области были активнее у молодых. Уточняется, что это сеть семантической памяти, в которой хранятся фактические знания, а также исполнительная сеть, отвечающая за внимание и память,- отмечается в сообщении.

У пожилых участников исследования исполнительные сети проявили повышенную активность. Ученые отмечают, это указывает на то, что задача оказалась для этой категории испытуемых сложной. К тому же обмен внутри сетей оказался менее эффективным, чем у молодых людей.

Впрочем, почему эти модели активности меняются с возрастом, полностью до сих пор не изучено. По словам доктора философии Сандры Мартин, согласно одной из теорий, с возрастом люди начинают больше полагаться на имеющиеся у них лингвистические знания, из-за чего более активной становится исполнительная сеть.

Молодые люди, в свою очередь, чаще задействуют быструю рабочую память, а также процессы когнитивного контроля. Ученые пришли к выводу, что потеря серого вещества в мозге с возрастом способна влиять на когнитивные способности, а это, в свою очередь, компенсируется богатым опытом, - резюмируется в сообщении.

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