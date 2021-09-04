США планируют потратить $65,3 млрд на подготовку к будущим пандемиям

Страна по показателям заражения и смертности от КВИ занимает первое место в мире.

Администрация президента США Джо Байдена представила план подготовки страны к будущим пандемиям, на реализацию которого американские власти рассчитывают потратить до $65,3 млрд в течение следующих семи-десяти лет, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

При этом по меньшей мере $15 млрд на эти цели администрация надеется получить уже в рамках бюджета на 2022 финансовый год (начнется 1 октября).

Сегодня мы публикуем план перестройки возможностей США в сфере подготовки и быстрого и эффективного реагирования на будущие пандемии и другие биологические угрозы, которые могут нести за собой серьезные последствия. Этот план включает в себя полный набор средств, необходимых для того, чтобы перестроить наши возможности так, чтобы быть готовыми к любому типу вируса. Сумма необходимых затрат - $65,3 млрд в течение семи - десяти лет. И крайне важно, чтобы мы начали с первоначальной суммы в $15-20 млрд, чтобы дать толчок этим усилиям, - сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов советник президента США по науке Эрик Лэндер.

По его словам, администрация США в связи с этим предлагает, чтобы по меньшей мере $15 млрд были выделены уже в рамках бюджета на 2022 финансовый год (начнется 1 октября), который сейчас находится в стадии обсуждения в Конгрессе США.

Нам нужны более передовые возможности в том числе и потому, что существует обоснованная вероятность того, что еще одна серьезная пандемия, которая может быть еще хуже, чем COVID-19, произойдет в скором времени, возможно, даже в течение следующих десяти лет. И следующая пандемия будет с большой степенью вероятности значительно отличаться от COVID-19. Так что мы должны быть готовы реагировать на любую разновидность угрозы вируса, - подчеркнул советник Байдена.

План, в частности, включает в себя "значительное совершенствование и расширение" имеющегося в стране арсенала вакцин, лекарств и средств диагностики. Кроме того, предполагается улучшение систем оповещения и мониторинга распространения инфекционных заболеваний, укрепление системы здравоохранения страны, создание запасов медицинских защитных средств.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 39,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 644 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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