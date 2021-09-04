В Минздраве РК рассказали о ситуации по КВИ на 3 сентября

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За прошедшие сутки зарегистрировано 4830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 сентября 2021 года. Число заболевших вновь пошло на спад по сравнению со статистикой от 2 сентября. К примеру, в Карагандинской области число заразившихся за сутки уменьшилось на 66 человек, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтвержден 808 431 случай.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 8384 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 710 025 человек.
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