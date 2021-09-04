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В Минздраве РК рассказали о ситуации по КВИ на 3 сентября

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 4 сентября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 4830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 сентября 2021 года. Число заболевших вновь пошло на спад по сравнению со статистикой от 2 сентября. К примеру, в Карагандинской области число заразившихся за сутки уменьшилось на 66 человек, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4830 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 308,
  • в городе Алматы - 1267,
  • в городе Шымкент - 207,
  • в Акмолинской области - 241,
  • в Актюбинской области - 324,
  • в Алматинской области - 340,
  • в Атырауской области - 190,
  • в ВКО - 182,
  • в Жамбылской области - 110,
  • в ЗКО - 106,
  • в Карагандинской области - 556,
  • в Костанайской области - 231,
  • в Кызылординской области - 145,
  • в Мангистауской области - 235,
  • в Павлодарской области - 263,
  • в СКО - 68,
  • в Туркестанской области - 57.

Всего в стране подтвержден 808 431 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 8384 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1038,
  • в городе Алматы - 2047,
  • в городе Шымкент - 603,
  • в Акмолинской области - 283,
  • в Актюбинской области - 533,
  • в Алматинской области - 195,
  • в Атырауской области - 720,
  • в ВКО - 145,
  • в Жамбылской области - 221,
  • в ЗКО - 139,
  • в Карагандинской области - 1219,
  • в Костанайской области - 104,
  • в Кызылординской области - 176,
  • в Мангистауской области - 268,
  • в Павлодарской области - 488,
  • в СКО - 93,
  • в Туркестанской области - 112.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 710 025 человек.

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