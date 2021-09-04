Талибы пообещали образование и работу афганским женщинам

Женщинам в хиджабе будут доступны и образование, и работа в Афганистане.

Женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил представитель движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) Сухейль Шахин в разговоре с Fox News.

Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать. Но мы (Афганистан и США) не должны пытаться изменить культуру друг друга. Ваши слова о том, что женщины без хиджаба должны иметь доступ к образованию - это попытка изменить культуру. У вас такое допустимо. В нашей культуре они (женщины) могут получать образование, работать, нося хиджаб, - заявил Шахин в эфире телеканала.

1 сентября представитель талибов в катарской столице Доха Шира Мохаммад Аббас Станикзай сообщил, что женщинам будет позволено работать в правительстве на должностях ниже поста министра. По его словам, такая возможность будет только у женщин, которые не сотрудничали с США.

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