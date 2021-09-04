Сразу 134 казахстанца умерли от КВИ и пневмонии за сутки

На 4 сентября лечение от КВИ продолжают получать 96 156 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 4 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 4 сентября лечение от КВИ продолжают получать 96 156 человек (88 717+ и 7439 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 070 пациентов, на амбулаторном уровне - 75 086 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1519 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 439,• на аппарате ИВЛ - 213.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 сентября 2021 года

2 сентября зафиксировано 319 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 летальных исходов и 150 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 70 927, летальных случаев - 4542, выздоровевших - 58 946.

На 3 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 787 867 человек, вторым компонентом - 5 615 412 человек.

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