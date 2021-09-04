Еще одна область Казахстана вышла из "красной зоны" по КВИ

Северо-Казахстанская область вышла из "красной зоны".

Северо-Казахстанская область вышла из "красной" зоны по распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 сентября 2021 года.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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