Еще одна область Казахстана вышла из "красной зоны" по КВИ

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Северо-Казахстанская область вышла из "красной зоны".
Северо-Казахстанская область вышла из "красной" зоны по распространению коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 сентября 2021 года.
В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
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