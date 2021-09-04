Циципас сенсационно вылетает из US OPEN-2021

Греческий теннисист довольно неожиданно проиграл проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Третья ракетка мира Стефанос Циципас неожиданно проиграл в третьем круге Чемпионата США, передает zakon.kz.

Грек, изрядно потрепавший нервы на этой неделе игрокам и болельщикам своими туалетными перерывами, больше не играет в одиночном разряде.Зачехлить ракетку его заставил 18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас. Испанец праздновал успех в пяти сетах - 6:3, 4:6, 7:6, 0:6, 7:6. Для этого ему понадобилось больше четырех часов.

Карлос стал одним из тех молодых теннисистов, которые в таком возрасте прошли в третий круг на Больших шлемах. Около 30 лет назад такой поступок совершил россиянин Андрей Медведев, а в 1989 году это удалось сделать знаменитому Майклу Чангу. В то пору американцу было 17 лет.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!