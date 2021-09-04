О реализации поставленных в Послании задач рассказали в Карагандинской области

К 2025 году в области планируется модернизация и обновление порядка 10 предприятий в рамках индустрии 4.0.

Актив Карагандинской области обсудил решение задач, поставленных Президентом страны в Послании "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", сообщает zakon.kz.

Встреча прошла под председательством главы региона Жениса Касымбека.

Согласно поручению главы государства, продолжится работа по диверсификации экономики. Караганду планируется развивать как логистический центр, а моногорода получат новое дыхание благодаря стратегии запуска в них современных производств.

К 2025 году в области планируется модернизация и обновление порядка 10 предприятий в рамках индустрии 4.0, а также запуск ряда инновационных проектов. На встрече отметили возможность создания территорий опережающего развития в Темиртау и Сарани, Жезказгане и Балхаше.

В сельском хозяйстве аким области поручил усилить работу по обводнению пастбищных угодий и восстановлению деградированных земель.

На встрече рассказали о мерах по исполнению поручений в социальной сфере. Для увеличения доступности образования в регионе строятся 10 новых объектов, в том числе три школы в сельских регионах. До 2025 года запланирована модернизация 299 сельских школ. Для повышения качества обучения в школах реализуется проект "Оқуға құштар мектеп".

В колледжах подготовку специалистов организуют с учетом требований рынка труда. Только в этом учебном году открыли 10 новых специальностей.

Показатель обеспеченности водой городов и сел области в связи с Посланием главы государства планируется довести с нынешних 96,3% до 100% к 2025 году. Только в этом году реализуется 35 проектов по строительству водопроводных и канализационных сетей. К концу 2021 года ожидается увеличение охвата до 97%.

На активе коснулись и инициативы создания Единой геологической службы.

Карагандинская область таит в своих недрах практически всю таблицу Менделеева, благодаря чему наш регион остается инвестиционно привлекательной территорией. Геологическая служба, оказывая комплексную сервисную поддержку инвесторам, поспособствует созданию цифрового банка данных о недрах, что привлечет новые инвестиции и обеспечит дальнейшее развитие горнодобывающего и обрабатывающего секторов области, - отметил Женис Касымбек.

В ближайшее время будет принят план реализации Послания Президента с конкретными мерами по повышению качества жизни жителей области.

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