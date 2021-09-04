Президент РК: Будет модернизирован магистральный водопровод "Астрахань-Мангистау"

К 2030 году объем дефицита воды в стране может достигнуть 40%.

К 2030 году объем дефицита воды в стране может достигнуть 40%. В целях предупреждения данного вопроса Президент Касым-Жомарт Токаев в новом Послании дал конкретные поручения исполнительным органам, сообщает zakon.kz.

Глава государства подчеркнул необходимость модернизации магистрального водопровода "Астрахань-Мангистау" и строительства опреснительного завода в Кендерли.

По словам акима области С. Трумова, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация этого завода. Стоимость составляет 87 млрд. Планируется, что проект будет опреснять 50 тысяч кубометров воды в сутки. С вводом предприятия планируется обеспечить население города Жанаозен чистой питьевой водой.

От имени мангистауской общественности выражаю благодарность главе государства за долгожданное решение проблемы, - сказал глава региона.

В прошлом году по инициативе акима области был принят 5-летний план по недопущению дефицита воды в летние месяцы. В целях обеспечения питьевой водой города Актау и прилегающих сел Мунайлинского, Каракиянского районов было предусмотрено увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" в два раза - до 40 тысяч кубометров. Сейчас работа идет полным ходом. Завершить проект планируется к началу 2022 года.

Национальная компания "КазМунайГаз" строит на месторождении "Каражанбас" опреснительный завод мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию к концу текущего года. Вода, переведенная с производства, будет поступать на нужды населения.

В ТОО "МАЭК-Казатомпром " планируется строительство опреснительной установки мощностью 24 тыс. кубометров воды в сутки. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. После полного оформления документа проект планируется начать в следующем году.

Опреснительную установку мощностью 5 тыс. кубометров в сутки в городе Форт-Шевченко планируется реализовать в рамках социальной поддержки компании NKOK для области. Такой же проект будет построен и в населенных пунктах Акшукур и Саина Шапагатова.

В Тупкараганском районе в селе Акшукур на берегу моря запустили в работу 8 колодцев.

В селе Баянды Мунайлинского района в прошлом месяце была запущена опреснительная мембрана объемом 3 тыс. кубометров воды в сутки. Кроме того, в селе Баянды сейчас действует опреснительная мембрана до тысячи кубометров воды. Устройство, запущенное в начале февраля, опресняет воду из месторождения подземных вод "Куйылыс". Сегодня оно полностью обеспечивает питьевой водой село Баянды.

Также будет проложен новый водопровод по направлению "Куйылыс-Мунайлы-Актау". Начаты поисково-исследовательские работы водных источников региона. Мы надеемся, что это позволит в ближайшие годы принять конкретные меры для обеспечения населения области водой, - сказал аким области Трумов.

В Послании глава государства обозначил 5 основных инициатив, посвященных повышению благосостояния нашего народа. С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы будет увеличен с 42 500 до 60 тысяч тенге. Рост заработной платы положительно скажется на 19 365 жителях региона. Кроме того, в Мангистауской области на 20% повысится заработная плата с 2022 по 2025 более 52 тысяч гражданских служащих (работников культуры, архивистов, библиотекарей, технических работников, водителей транспорта).

В Послании представителям интеллигенции было сказано немало. Так, в эпоху современной цифровизации подрастающему поколению нужно привить и популяризовать такие качества, как культура, патриотизм, тяга к знаниям, трудолюбие. В этом направлении глава региона Трумов призвал жителей области обращать внимание на каждую проблему, влияющую на будущее поколение, вносить свой вклад в воспитание детей и последовательно реализовывать новое Послание.

В мероприятии приняли участие депутаты маслихатов местного уровня, ветераны, представители политических партий, общественные активисты и представители интеллигенции.

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