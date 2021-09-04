S&P подтвердил суверенный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-"

По оценке аналитиков S&P, ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются устойчивые фискальные и внешние резервы.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный", сообщает zakon.kz.

По оценкам экспертов агентства, основными факторами стабильности кредитного рейтинга стали устойчивые фискальный и внешний балансы экономики страны, а также ожидания по поводу восстановления экономики в текущем году, - говорится на официальном сайте премьер-мнистра РК.

S&P отмечает, что в 2020 г. меры фискальной поддержки со стороны Правительства стали одним из основных факторов обеспечения устойчивости экономики и недопущения резких колебаний в уровне благосостояния населения.

По оценкам агентства, экономика Казахстана полностью восстановится от сокращения 2020 г. уже до конца текущего года.

В текущем году, по оценкам S&P, на фоне продолжающихся мер по диверсификации экономики и наращиванию доли частного сектора, темпы роста ВВП составят 3,5%.

В структуре роста основными драйверами станут устойчивая положительная динамика в перерабатывающем секторе, усиление инвестиционной активности, ослабление ограничений, связанных с пандемией, а также восстановление внешнеторговой деятельности.

Дополнительным фактором роста экономики в 2022 г. станет восстановление в нефтедобывающем секторе на фоне ослабления ограничений на добычу со стороны OPEC+ и расширения производства на Тенгизском месторождении. По оценкам агентства, темпы роста национальной экономики в 2021-2024 гг. составят, в среднем, около 3,6%.

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