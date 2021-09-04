Рецидивиста с огнестрельным оружием и ножами задержали в Нур-Султане

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В столице задержали мужчину, в машине которого обнаружены оружие и боеприпасы, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками полиции в ходе ОПМ "Правопорядок" в 22:05 часов по ул. Баршын, по предварительно переданной оперативной информации, была остановлена автомашина марки "Toyota" под управлением 32-летнего мужчины. Установлено, что у задержанного отсутствовали правоустнавливающие документы на машину.

Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В ходе осмотра автомобиля изъяты три кухонных и один охотничьи ножа, гладкостволное оружие калибра 32 мм и патроны к нему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Проводится расследование.

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