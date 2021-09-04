Кампания по бесплатной выдаче паспортов в Кыргызстане завершена

Национальная кампания в Кыргызстане по бесплатной выдаче ID-карт для уязвимых слоев населения завершена.

В Кыргызстане завершилась кампания по бесплатной выдаче паспортов для пяти категорий граждан, передает zakon.kz.

Национальная кампания по бесплатной выдаче ID-карт для уязвимых слоев населения Кыргызстана закончилась. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, сообщает 24.kg.

Акция проходила с 1 мая по 31 августа 2021 года. По ее итогам территориальными подразделениями ведомства безвозмездно изготовлено и выдано 218 паспортов, еще 75 находятся в процессе изготовления, - говорится в сообщении.

Как уточняется, бесплатно получить ID-карты могли дети 16-летнего возраста, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в домах-интернатах, дети-сироты в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты), инвалиды всех групп, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в домах-интернатах, пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, в том числе пожилые граждане, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в домах престарелых, и участники Великой Отечественной войны и баткенских событий.

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