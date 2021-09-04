Facebook пометил видео с чернокожими мужчинами как материал "о приматах"

Компания Facebook извинилась из-за помеченного видео.

Американская компания Facebook принесла извинения после того, как искусственный интеллект присвоил пометку "приматы" видео с чернокожими мужчинами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По данным издания, видео, датированное 27 июля, было размещено на аккаунте британской газеты Daily Mail.

На нем запечатлена стычка между чернокожими, белыми жителями и полицейскими. Рядом с видео пользователи заметили автоматическое уведомление, спрашивающее хотят ли они "продолжить смотреть видео о приматах". Хотя видео никак не связано с обезьянами или приматами, пишет New York Times.

3 сентября компания Facebook принес извинения за "недопустимую ошибку", и заявил, что не допустит подобного вновь.

Как мы уже говорили, несмотря на то, что мы работаем над улучшением искусственного интеллекта, мы знаем, что он не совершенен и нам предстоит много работы, — заявил пресс-секретарь компании Дэни Левер.

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