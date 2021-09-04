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Казахстанская велогонщица завоевала "бронзу" чемпионата мира

Фото: Olympic.kz 4 сентября 2021, 13:46

Египет в эти дни принимает чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров.

Египет в эти дни принимает чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская велогонщица Юлия Голубкова завоевала бронзовую награду мирового первенства.

Золотую награду завоевала Алина Лысенко (Россия). "Серебро" в свой актив записала украинка Алла Билецкая.

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