Казахстанская велогонщица завоевала "бронзу" чемпионата мира

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Египет в эти дни принимает чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров.
Египет в эти дни принимает чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанская велогонщица Юлия Голубкова завоевала бронзовую награду мирового первенства.
Золотую награду завоевала Алина Лысенко (Россия). "Серебро" в свой актив записала украинка Алла Билецкая.
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