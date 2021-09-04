В Усть-Каменогорске школьники получили ожоги глаз во время уроков

Оборудование могло работать во время проведения уроков в одном из кабинетов школы.

В Усть-Каменогорске школьники получили ожоги глаз от света кварцевой лампы во время урока, передает zakon.kz.

По предварительной информации, оборудование для кварцевания было установлено в одном из кабинетов средней школы № 17, которое работало во время проведения уроков, передает Noks.kz.

С жалобой обратились родители пострадавших школьников. Они считают, что кварцевая лампа для дезинфекции горела на протяжении нескольких уроков в классе, где обучались их дети. По правилам безопасности прибор нельзя включать, когда в помещении присутствуют люди.

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В результате инцидента, часть учащихся на следующий день вынуждена была обратиться к окулистам из-за начавшегося зуда, слезотечения и жжения в глазах. Диагнозы, поставленные школьникам, совпали – электроофтальмия обоих глаз, то есть, ожог ультрафиолетовым излучением.

Шесть уроков провели разные учителя и ни один не обратил внимания! – возмутилась мама одного из пострадавших учеников.

По словам родительницы пострадавшего ученика, ее ребенок не может подняться и смотреть на свет. Лицо и горло опухли.

Директор учебного заведения Елена Саакян прокомментировала сложившуюся ситуацию:

Мы сейчас разбираемся с этой ситуацией. Все ученики и учителя были проинструктированы, как нужно обращаться с этим оборудованием. Выясняем, кто включил эту лампу, почему дети находились в кабинете при этом. Вообще, кварцевание учебных кабинетов предписано СанПином с 5 августа 2021 года и постановлением главного санитарного врача, где написано, что в кабинетах должно проводиться обеззараживание воздуха любым способом. Это может быть кварцевание либо дезинфекция с помощью рециркулятора. Так как это вопрос финансов, а кабинетов очень много, то за два года мы закупили определенное количество кварцевых ламп, которые дешевле. А с введением подушевого финансирования мы приобрели и рециркуляторы, – сообщила она.

Следует пояснить, что рециркулятор безопасен для здоровья людей и эксплуатировать его можно в течение дня, когда учащиеся находятся в помещении. Тогда как кварцевая лампа, испускающая губительный для глаз ультрафиолет, включается только в определенное время до начала или по окончании уроков. Для технического персонала, который производит кварцевание кабинетов, по словам директора, положены специальные очки, а в некоторых помещениях выключатель для лампы выведен в коридор.

На сегодняшний день в большинстве кабинетов у нас стоят рециркуляторы, но в некоторых еще остались кварцевые лампы. Ответственные за безопасность закреплены за каждым кабинетом – это классные руководители. Время работы оборудования отмечается в специальном журнале. Для кабинетов с кварцевыми лампами предусмотрен особый режим: его включают уборщицы, после уборки помещения утром и вечером. Лампы стоят в кабинетах, где нет междусменки, то есть после первой смены не приходит другой класс. Таких кабинетов у нас осталось только четыре, – пояснила Елена Алексеевна.

Со слов директора, в одном из таких кабинетов и сидели старшеклассники. И если учащиеся начальной школы практически все время находятся под присмотром педагога, то ученики 9-11 классов частенько остаются в помещении одни. Они имеют доступ к розетке и штепселю опасной лампы.

Пока идут уроки, достаточно трудно выяснить, было ли это озорством со стороны детей или лампу забыли отключить взрослые, несмотря на пройденный инструктаж. В любом случае здесь негативно сработал человеческий фактор. По мере окончания уроков, я вызываю к себе учителей, которые работали вчера в этом классе. Надеюсь, что виновника случившегося удастся обнаружить. Мы принесли искренние извинения пострадавшим ребятам и их родителям, – заключила директор.

Напомним, в июне подобный инцидент произошел в одной из школ Нур-Султана на экзамене.Дети получили ожоги глаз на экзамене – проводится служебное расследование

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