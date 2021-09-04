Певица МакSим дала первое интервью после болезни

МакSим становится все лучше. Певица дала небольшое интервью.

Вышедшая из длительной комы певица МакSим (Марина Максимова) вышла в эфир шоу Ивана Урганта на Первом канале и дала первое интервью после тяжелой болезни, передает zakon.kz.

Марина заявила, что восстанавливается очень быстро, и поблагодарила всех, кто переживал за нее.

Кроме того, в интервью МакSим поблагодарила фанатов, отметив, что их поддержка помогли ей вылечиться.

Все на мне заживает как на собаке, и хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям, я сейчас стою на ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти, — поделилась певица.

По словам МакSим, когда она вышла из медикаментозной комы, медики спросили, что бы она сейчас хотела. Певица попросила роял-чизбургер, кисло-сладкий соус и колу без льда.

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В День знаний певица впервые после выхода из комы появилась на публике — она привела в первый класс свою шестилетнюю дочь. Поклонники полтора месяца следила за состоянием артистки, которая попала в больницу с обширным поражением легких 19 июня после концерта в Казани.

3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату. 13 августа певицу выписали. За это время МакSим сильно похудела, усиленно восстанавливается после болезни. Изменившуюся певицу МакSим сняли на видео. Российская певица получает большую поддержку от поклонников и коллег после длительной болезни, которые высылают артистке цветы и открытки.

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