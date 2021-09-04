Какая погода ждет жителей Нур-Султана, Алматы и Шымкента 5 сентября

На большей части страны ожидается погода без осадков.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 сентября 2021 года предоставили в гидрометеорологической службе, сообщает zakon.kz.

Западные, северо-западные,северные регионы Казахстана будут находиться под влиянием ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, где пройдут дожди с грозами.

На остальную часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем на большей части страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на западе – град, шквал, – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ночью на севере, северо-западе области ожидаются гроза, шквал, град, на востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем в горах ожидается гроза, утром и днем на севере и западе области усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

На западе Акмолинской области ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, северо-западе Костанайской области ожидается гроза, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Жамбылской, на востоке Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге, юго-западе, севере Костанайской, на юго-западе Карагандинской, в центре и юге Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, в центре Палодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды в Шымкенте: днем 33°, ясно.

Прогноз погоды на 5 сентября.

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