Роналду похвастался сертификатом Книги рекордов Гиннесса

Сертификат выдан нападающему как лучшему бомбардиру в истории футбола на уровне сборных команд.

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннесса, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Рекорд португальца официально признан.

Приятно попасть в книгу рекордов! Попробую улучшить свой результат, - написал 36-летний форвард в Instagram.

Сертификат выдан нападающему как лучшему бомбардиру в истории футбола на уровне сборных команд.

1 сентября Роналду оформил дубль и помог сборной Португалии одержать победу над командой Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата мира. Нападающий забил 110-й и 111-й гол за сборную и уже с первым взятием ворот вошел в историю спорта как лучший бомбардир на уровне национальных команд.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В составе национальной команды он становился чемпионом Европы в 2016 году и выигрывал Лигу наций УЕФА в сезоне-2018/2019.

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