Падежа нет, но скот болеет: в Аксу ответили на фейк в соцсетях

В акимате отметили, что эпизоотическая ситуация под контролем.

Животные в некоторых хозяйствах действительно болеют, однако специалисты называют другой диагноз – пастереллез, передает zakon.kz.

Данные о том, что в сельской зоне Аксу начался падеж скота из-за ящура, появились в социальных сетях. По словам авторов, такой диагноз ставят местные ветеринары, однако карантин не объявляют, - пишет Pavlodarnews.kz.

В акимате Аксу информацию о гибели животных из-за вируса опровергли.

Информация о случаях массового падежа животных в Евгеньевке недостоверна. Ставить диагноз ящур преждевременно, так как нет клинических признаков, характерных для данного заболевания, – ответили агентству в акимате Аксу.

В управлении ветеринарии добавили, что в сельской зоне животные действительно заболевали, только не ящуром, а предположительно пастереллезом. При этом специалисты не исключают, что скот мог отравиться химпрепаратом. Больным животным ввели пастереллезную сыворотку, теперь они идут на поправку.

Падежа животных не зафиксировано. В сельском округе проводятся плановые ветеринарные мероприятия, эпизоотическая ситуация под контролем, – добавили в акимате.

Пастереллез – инфекционная болезнь, при которой у больных животных повышается температура, пропадает аппетит, учащается пульс, затрудняется дыхание, появляются гнойные выделения, конъюнктивит. При этом воспалительные процессы возможны на слизистых оболочках дыхательных путей и кишечника.

К пастереллезу восприимчивы все виды домашних млекопитающих и птиц, но наиболее – крупный рогатый скот, куры и кролики. Устойчивыми к болезни специалисты называют лошадей и плотоядных. Пастереллез может передаться от заболевших животных здоровым через корм, воду, почву, предметы ухода, переносчиками бывают насекомые и даже человек.

Инфекцию лечат с помощью гипериммунной сыворотки и антибиотиков. Чтобы животное поправилось, ветеринары советуют создать для него хорошие условия и полноценно кормить.

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